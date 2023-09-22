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Средняя продолжительность матчей в CS2 сократилась на 6 минут
Логично, что причиной стало уменьшение количества раундов
counter-strike.net
В начале сентября американская компания Valve начала глобальный процесс тестирования CS2. Одним из нововведений в новой части Counter-Strike стало уменьшение количества раундов: с 30 (как было в CS:GO) до 24.
Аналитическая организация Leetify опубликовала сравнение продолжительности матчей в CS2 и CS:GO.
Согласно исследованию, учитывая выборку из 1 миллиона матчей, средняя продолжительность матчей в CS2 (24 раунда) составила 34 минуты. В свою очередь в CS:GO (30 раундов) в среднем поединок длится 40 минут.
You can escape stomps quickly in CS2, but any match that is close will take nearly as long as a full CSGO match. pic.twitter.com/LcvgZrrNvA— Leetify (@leetify) September 21, 2023
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