Средняя продолжительность матчей в CS2 сократилась на 6 минут

В начале сентября американская компания Valve начала глобальный процесс тестирования CS2. Одним из нововведений в новой части Counter-Strike стало уменьшение количества раундов: с 30 (как было в CS:GO) до 24.

Аналитическая организация Leetify опубликовала сравнение продолжительности матчей в CS2 и CS:GO.

Согласно исследованию, учитывая выборку из 1 миллиона матчей, средняя продолжительность матчей в CS2 (24 раунда) составила 34 минуты. В свою очередь в CS:GO (30 раундов) в среднем поединок длится 40 минут.

You can escape stomps quickly in CS2, but any match that is close will take nearly as long as a full CSGO match. pic.twitter.com/LcvgZrrNvA