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Средняя продолжительность матчей в CS2 сократилась на 6 минут

Counter-Strike
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Логично, что причиной стало уменьшение количества раундов

Средняя продолжительность матчей в CS2 сократилась на 6 минут

counter-strike.net

Новина українською

В начале сентября американская компания Valve начала глобальный процесс тестирования CS2. Одним из нововведений в новой части Counter-Strike стало уменьшение количества раундов: с 30 (как было в CS:GO) до 24.

Аналитическая организация Leetify опубликовала сравнение продолжительности матчей в CS2 и CS:GO.

Согласно исследованию, учитывая выборку из 1 миллиона матчей, средняя продолжительность матчей в CS2 (24 раунда) составила 34 минуты. В свою очередь в CS:GO (30 раундов) в среднем поединок длится 40 минут.

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В статье: киберспорт
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