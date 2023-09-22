Стало известно расписание турниров от ESL по Counter-Strike на 2024-й год

Кибеспортивная организация Electronic Sports League (ESL) анонсировала расписание профессиональных турниров по дисциплине Counter-Strike на 2024-й год.

Всего в следующем году под эгидой ESL пройдет 7 крупных турниров.

Расписание турниров на 2024-й год от ESL:

IEM Katowice (начало: 31 января, конец - 11 февраля);

IEM China (8-14 апреля);

ESL Pro League Season 19 (23 апреля - 12 мая);

IEM Dallas (27 мая - 2 июня);

IEM Cologne (7-18 августа);

ESL Pro League Season 20 (3-22 сентября);

IEM Fall (7-13 октября).