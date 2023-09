Стало известно расписание турниров от ESL по Counter-Strike на 2024-й год

Кибеспортивная организация Electronic Sports League (ESL) анонсировала расписание профессиональных турниров по дисциплине Counter-Strike на 2024-й год.

Всего в следующем году под эгидой ESL пройдет 7 крупных турниров.

Расписание турниров на 2024-й год от ESL:

The 2024 #ESLProTour program is HERE! ????️



Check out all of our Counter-Strike events coming up in 2024 ????



???? 2 EPT Championships + 5 EPT Masters events

???? Largest Counter-Strike ecosystem

❓ Event locations to be announced pic.twitter.com/Tp9hMzmjrH