Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стало известно расписание турниров от ESL по Counter-Strike на 2024-й год
Всего семь турниров
counter-strike.net
Кибеспортивная организация Electronic Sports League (ESL) анонсировала расписание профессиональных турниров по дисциплине Counter-Strike на 2024-й год.
Всего в следующем году под эгидой ESL пройдет 7 крупных турниров.
Расписание турниров на 2024-й год от ESL:
- IEM Katowice (начало: 31 января, конец - 11 февраля);
- IEM China (8-14 апреля);
- ESL Pro League Season 19 (23 апреля - 12 мая);
- IEM Dallas (27 мая - 2 июня);
- IEM Cologne (7-18 августа);
- ESL Pro League Season 20 (3-22 сентября);
- IEM Fall (7-13 октября).
The 2024 #ESLProTour program is HERE! ????️— ESL Counter-Strike (@ESLCS) September 21, 2023
Check out all of our Counter-Strike events coming up in 2024 ????
???? 2 EPT Championships + 5 EPT Masters events
???? Largest Counter-Strike ecosystem
❓ Event locations to be announced pic.twitter.com/Tp9hMzmjrH
Популярное сейчас
- Абрамович за несколько недель до вторжения РФ в Украину, переписал на бывшую жену коллекцию картин почти на 1 млрд долларов
- Панков: Я отдал Милевскому 8 лет своей жизни, но не могу отдать свою голову
- Гарри Кейн назвал игроков Баварии, которые впечатлили его больше всего
- Игрок NaVi b1t отыграл свою лучшую карту на взрослом уровне
- Жена Конопли рассказала про скандальный разрыв с защитником Динамо. ВИДЕО
- Изменился до неузнаваемости. Милевский показал, как поддерживал сборную в матче с Италией. ВИДЕО