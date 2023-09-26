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Monte прошли в 1/4 плей-офф ESL Pro League Season 18

Counter-Strike
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Наши ребята обыграли Fnatic

Monte прошли в 1/4 плей-офф ESL Pro League Season 18

Twitter ESL Counter-Strike

Новина українською

В период с 30-го августа по 1-е октября в Мальте проходит турнир по CS:GO - ESL Pro League Season 18. 32 коллектива разыгрывают призовой фонд в размере 850 000 долларов и 3 слота на IEM Katowice 2024 и BLAST World Final 2023.

В рамках 1/8 плей-офф украинская команда Monte переиграла Fnatic. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:1 в пользу коллектива Виктора "somedieyoung" Оруджева (16:9 на Anubis, 12:16 на Overpass и 16:6 на Vertigo).

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Таким образом, Monte вышли в четвертьфинал, где сыграют против Complexity Gaming.

Напомним, ранее другой украинский клуб Natus Vincere выиграл группу C и получил путевку сразу в 1/4 турнира.

Запись поединка между Monte и Fnatic

Map 1 - Anubis

Map 2 - Overpass

Map 3 - Vertigo

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В статье: киберспорт Monte
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