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Monte прошли в 1/4 плей-офф ESL Pro League Season 18
Наши ребята обыграли Fnatic
Twitter ESL Counter-Strike
В период с 30-го августа по 1-е октября в Мальте проходит турнир по CS:GO - ESL Pro League Season 18. 32 коллектива разыгрывают призовой фонд в размере 850 000 долларов и 3 слота на IEM Katowice 2024 и BLAST World Final 2023.
В рамках 1/8 плей-офф украинская команда Monte переиграла Fnatic. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:1 в пользу коллектива Виктора "somedieyoung" Оруджева (16:9 на Anubis, 12:16 на Overpass и 16:6 на Vertigo).
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Таким образом, Monte вышли в четвертьфинал, где сыграют против Complexity Gaming.
Напомним, ранее другой украинский клуб Natus Vincere
Запись поединка между Monte и Fnatic
Map 1 - Anubis
Map 2 - Overpass
Map 3 - Vertigo
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