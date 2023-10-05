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Monte продали Бороса в 7,5 раз дороже, чем купили

Counter-Strike
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Хороший бизнес-кейс от украинской организации

Monte продали Бороса в 7,5 раз дороже, чем купили

Новина українською

Прошлым летом украинский киберспортивный клуб Monte попрощался с иорданским игроком Мохаммедом "Boros" Малхасом.

Как сообщает портал Forbes, украинская организация продала киберспортсмена в 7,5 дороже чем покупала. В свое время Monte заплатили за Малхаса 20 тысяч долларов.

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Напомним, Boros в июне перешел в арабскую команду Falcons.

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В статье: киберспорт Monte
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Источник:
Forbes

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