Monte продали Бороса в 7,5 раз дороже, чем купили

Прошлым летом украинский киберспортивный клуб Monte попрощался с иорданским игроком Мохаммедом "Boros" Малхасом.

Как сообщает портал Forbes, украинская организация продала киберспортсмена в 7,5 дороже чем покупала. В свое время Monte заплатили за Малхаса 20 тысяч долларов.

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Напомним, Boros в июне перешел в арабскую команду Falcons.