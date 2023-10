Проигранный матч NaVi стал самым популярным на групповом этапе IEM Sydney 2023

В период с 16-го по 22-е октября в Австралии проходит первый крупный турнир по Counter-Strike 2 - IEM Sydney 2023. Команды борются за 250 тысяч долларов.

Украинская команда Natus Vincere покинула турнир на стадии полуфинала группы A. Тогда "рожденные побеждать" уступили для FaZe - со счетом 1:2. Этот матч стал самым популярным на групповой стадии турнира.

Напомним, определились участники гранд-финала. За звание чемпиона в решающем поединке сыграют FaZe и Complexity.

???? #IEM Sydney 2023 has already matched it's previous iterations in viewership before Playoffs even started!@FaZeClan's Lower Bracket run was one of the key factors!



More insights from the @ESLCS event:

➡️ https://t.co/gURdz3Ps0k pic.twitter.com/E6lzbdsdxH