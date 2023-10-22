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Чемпионом IEM Sydney 2023 стала команда, которая выбила NaVi
А финалистом, коллектив, который переиграл Monte
ESL
Сегодня закончился первый крупный киберспортивный турнир по Counter-Strike 2 - IEM Sydney 2023. Он проходил в период с 16-го по 22-е октября, в Австралии. Команды боролись за 250 тысяч долларов.
Победителем турнира стал коллектив FaZe. Они обыграли в гранд-финале Complexity. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:1.
Примечательно, что именно FaZe СІап
В свою очередь другая украинская команда Monte
Запись гранд-финала между FaZe и Complexity
Запис гранд-фіналу між FaZe та Complexity
Map 1 - Overpass (11:13)
Map 2 - Nuke (13:10)
Map 3 - Ancient (19:16)
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