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Чемпионом IEM Sydney 2023 стала команда, которая выбила NaVi

Counter-Strike
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А финалистом, коллектив, который переиграл Monte

Чемпионом IEM Sydney 2023 стала команда, которая выбила NaVi

ESL

Новина українською

Сегодня закончился первый крупный киберспортивный турнир по Counter-Strike 2 - IEM Sydney 2023. Он проходил в период с 16-го по 22-е октября, в Австралии. Команды боролись за 250 тысяч долларов.

Победителем турнира стал коллектив FaZe. Они обыграли в гранд-финале Complexity. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:1.

Примечательно, что именно FaZe СІап выбил украинскую команду Natus Vincere из турнира на стадии полуфинала группы A (2:1). Напомним, основной игрок NaVi Александр "s1mple" Костылев пропускал турнир в Сиднее из-за проблем с документами. Место снайпера на соревновании занимал тренер "рожденных побеждать" Андрей "B1ad3" Городенский.

В свою очередь другая украинская команда Monte вылетели от финалиста Complexity на стадии финала нижней сетки группы B (1:2).

Запись гранд-финала между FaZe и Complexity

Запис гранд-фіналу між FaZe та Complexity

Map 1 - Overpass (11:13)

Map 2 - Nuke (13:10)

Map 3 - Ancient (19:16)

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В статье: киберспорт Natus Vincere Monte
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