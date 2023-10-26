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Официально: S1mple взял паузу в профессиональной карьере
На какой срок Александр будет вне игры - пока неизвестно
PGL
Снайпер Natus Vincere Александр "s1mple" Костылев решил сделать паузу в карьере.
"Итак, что дальше, пришло время сделать перерыв, как я и хотел, но это только половина истории. Нужно навести порядок с документами и позаботиться о других людях в моей жизни.
Относительно перехода в другую организацию: никогда не думал об этом, но интересно было бы увидеть предложения, возможно, по винтовке, поскольку AWP немного не влияет на новую игру.
Пока ничего не решено, но я надеюсь, что вы все равно будете болеть за ребят на будущих турнирах", - написал в своем твиттере украинский киберспортсмен.
Организация NaVi также подтвердила это решение Александра.
"После 7 лет непрерывных выступлений под желто-черным флагом основной состав клуба покидает легендарный игрок - Александр "s1mple" Костылев.
Его влияние на успехи NaVi, дисциплину CS:GO и киберспортивную индустрию в целом очень сложно переоценить.
Вместе с ним Рожденные Побеждать стали чемпионами PGL Major Stockholm 2021, успешно завершили Intel Grand Slam на $1 000 000 и регулярно поднимались на подиумы самых престижных турниров. За свое время в NaVi s1mple трижды был назван лучшим игроком года по версии HLTV.org, а также заработал 21 медаль MVP", - говорится в сообщении "рожденных побеждать".
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