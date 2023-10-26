Официально: S1mple взял паузу в профессиональной карьере

Снайпер Natus Vincere Александр "s1mple" Костылев решил сделать паузу в карьере.

"Итак, что дальше, пришло время сделать перерыв, как я и хотел, но это только половина истории. Нужно навести порядок с документами и позаботиться о других людях в моей жизни.

Относительно перехода в другую организацию: никогда не думал об этом, но интересно было бы увидеть предложения, возможно, по винтовке, поскольку AWP немного не влияет на новую игру.