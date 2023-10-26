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Официально: S1mple взял паузу в профессиональной карьере

Counter-Strike
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На какой срок Александр будет вне игры - пока неизвестно

Официально: S1mple взял паузу в профессиональной карьере

PGL

Новина українською

Снайпер Natus Vincere Александр "s1mple" Костылев решил сделать паузу в карьере.

"Итак, что дальше, пришло время сделать перерыв, как я и хотел, но это только половина истории. Нужно навести порядок с документами и позаботиться о других людях в моей жизни.

Относительно перехода в другую организацию: никогда не думал об этом, но интересно было бы увидеть предложения, возможно, по винтовке, поскольку AWP немного не влияет на новую игру.

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Пока ничего не решено, но я надеюсь, что вы все равно будете болеть за ребят на будущих турнирах", - написал в своем твиттере украинский киберспортсмен.

Организация NaVi также подтвердила это решение Александра.

"После 7 лет непрерывных выступлений под желто-черным флагом основной состав клуба покидает легендарный игрок - Александр "s1mple" Костылев.

Его влияние на успехи NaVi, дисциплину CS:GO и киберспортивную индустрию в целом очень сложно переоценить.

Вместе с ним Рожденные Побеждать стали чемпионами PGL Major Stockholm 2021, успешно завершили Intel Grand Slam на $1 000 000 и регулярно поднимались на подиумы самых престижных турниров. За свое время в NaVi s1mple трижды был назван лучшим игроком года по версии HLTV.org, а также заработал 21 медаль MVP", - говорится в сообщении "рожденных побеждать".

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В статье: киберспорт Natus Vincere Александр Костылев
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Источник:
navi.gg

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