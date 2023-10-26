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S1mple будет работать над собственным проектом по CS2 во время перерыва
Скоро станут известны детали
Photo by Stephanie Lindgren via BLAST
Сегодня снайпер Natus Vincere Александр "s1mple" Костылев объявил о своем решении
"Во время перерыва я также буду работать над собственным проектом, который будет связан с CS2. Скоро объявим, но будем на связи", - написал Александр в своем твиттере.
Напомним, Костылев выступал за NaVi с 2016-го года.
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Источник:Twitter @s1mpleO
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