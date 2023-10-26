S1mple будет работать над собственным проектом по CS2 во время перерыва

Сегодня снайпер Natus Vincere Александр "s1mple" Костылев объявил о своем решении сделать паузу в карьере. Украинский киберспортсмен рассказал чем будет заниматься в этот период.

"Во время перерыва я также буду работать над собственным проектом, который будет связан с CS2. Скоро объявим, но будем на связи", - написал Александр в своем твиттере.

Напомним, Костылев выступал за NaVi с 2016-го года.