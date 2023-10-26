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S1mple будет работать над собственным проектом по CS2 во время перерыва

Counter-Strike
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Скоро станут известны детали

S1mple будет работать над собственным проектом по CS2 во время перерыва

Photo by Stephanie Lindgren via BLAST

Новина українською

Сегодня снайпер Natus Vincere Александр "s1mple" Костылев объявил о своем решении сделать паузу в карьере. Украинский киберспортсмен рассказал чем будет заниматься в этот период.

"Во время перерыва я также буду работать над собственным проектом, который будет связан с CS2. Скоро объявим, но будем на связи", - написал Александр в своем твиттере.

Напомним, Костылев выступал за NaVi с 2016-го года.

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В статье: киберспорт Natus Vincere Александр Костылев
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Источник:
Twitter @s1mpleO

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