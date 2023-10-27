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NaVi рассматривали игрока Liquid на замену s1mple
Было официальное предложение
dust2.us
Игрок Liquid Марекс "Yekindar" Галинскис заинтересовал руководство украинского киберспортивного клуба Natus Vincere. Об этом сообщает портал Dust2.us.
"Рожденные побеждать" делали официальный запрос на счет трансфера игрока. Однако "жидкие" ответили, что Марекс не продается.
Напомним, NaVi активно ищут замену Александру "s1mple" Костылеву. Вчера украинский киберспортсмен заявил, что
Ранее в СМИ была информация, что Natus Vincere также рассматривают кандидатуру Игоря "w0nderful" Жданова.
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