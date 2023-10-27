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NaVi рассматривали игрока Liquid на замену s1mple

Counter-Strike
(1 голосов)

Было официальное предложение

NaVi рассматривали игрока Liquid на замену s1mple

dust2.us

Новина українською

Игрок Liquid Марекс "Yekindar" Галинскис заинтересовал руководство украинского киберспортивного клуба Natus Vincere. Об этом сообщает портал Dust2.us.

"Рожденные побеждать" делали официальный запрос на счет трансфера игрока. Однако "жидкие" ответили, что Марекс не продается.

Напомним, NaVi активно ищут замену Александру "s1mple" Костылеву. Вчера украинский киберспортсмен заявил, что взял паузу в профессиональной карьере.

Ранее в СМИ была информация, что Natus Vincere также рассматривают кандидатуру Игоря "w0nderful" Жданова.

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В статье: Natus Vincere Александр Костылев
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Источник:
Dust2.us

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