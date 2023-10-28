Monte выиграли группу D на Roobet Cup 2023

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Украинская команда Monte завершила групповой этап на первом месте. Коллектив Виктора "sdy" Оруджева выступал в группе D.

В итоге, 26-го октября Monte обыграли OG - со счетом 2:0. А сегодня команда украинского клуба также уверенно переиграла NiP (тоже 2:0).