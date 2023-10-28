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Monte выиграли группу D на Roobet Cup 2023

Counter-Strike
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Украинская команда переиграла OG и NiP

Monte выиграли группу D на Roobet Cup 2023

HLTV.org

Новина українською

Сейчас проходит онлайн-турнир по Counter-Strike 2 - Roobet Cup 2023. 16 команд соревнуются за призовой фонд в размере 250 тысяч долларов.

Украинская команда Monte завершила групповой этап на первом месте. Коллектив Виктора "sdy" Оруджева выступал в группе D.

В итоге, 26-го октября Monte обыграли OG - со счетом 2:0. А сегодня команда украинского клуба также уверенно переиграла NiP (тоже 2:0).

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В статье: киберспорт Monte
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