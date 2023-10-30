Тренер Monte: Команда продолжает расти с первого дня, и рано или поздно титулы придут

Тренер украинской команды Monte Сергей "lmbt" Бежанов поделился мыслями на счет выступления своих подопечных на онлайн-турнирах по CS2.

"Проанализируем старт матчей в онлайне после IEM. Thunderpick playoff. Roobet playoff. Esl Challenger 3-0 - тут вообще все просто, это первая групповая и мы почти гарантировали выход и хороший сид в следующую стадию.

Все задачи минимум выполнены. Дальше есть задачи максимум, с выполнением их конечно сильно тяжелее, но пока что команда действительно сделала абсолютно все, что должна была согласно своему рейтингу и статусу. Честно говоря, в онлайне играть тяжелее, чем на лане и мы уже совсем не такие, как были полгода назад.