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Тренер Monte: Команда продолжает расти с первого дня, и рано или поздно титулы придут

Counter-Strike
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Сергей Бежанов - о текущей форме команды

Тренер Monte: Команда продолжает расти с первого дня, и рано или поздно титулы придут

HTLV

Новина українською

Тренер украинской команды Monte Сергей "lmbt" Бежанов поделился мыслями на счет выступления своих подопечных на онлайн-турнирах по CS2.

"Проанализируем старт матчей в онлайне после IEM. Thunderpick playoff. Roobet playoff. Esl Challenger 3-0 - тут вообще все просто, это первая групповая и мы почти гарантировали выход и хороший сид в следующую стадию.

Все задачи минимум выполнены. Дальше есть задачи максимум, с выполнением их конечно сильно тяжелее, но пока что команда действительно сделала абсолютно все, что должна была согласно своему рейтингу и статусу. Честно говоря, в онлайне играть тяжелее, чем на лане и мы уже совсем не такие, как были полгода назад.

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К чему все это? Да к тому, что команда продолжает расти с первого дня, и рано или поздно титулы придут. Спасибо за поддержку, - написал в своем телеграм-канале lmbt.

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В статье: киберспорт Monte
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