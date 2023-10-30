Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Monte: Команда продолжает расти с первого дня, и рано или поздно титулы придут
Сергей Бежанов - о текущей форме команды
HTLV
Тренер украинской команды Monte Сергей "lmbt" Бежанов поделился мыслями на счет выступления своих подопечных на онлайн-турнирах по CS2.
"Проанализируем старт матчей в онлайне после IEM. Thunderpick playoff. Roobet playoff. Esl Challenger 3-0 - тут вообще все просто, это первая групповая и мы почти гарантировали выход и хороший сид в следующую стадию.
Все задачи минимум выполнены. Дальше есть задачи максимум, с выполнением их конечно сильно тяжелее, но пока что команда действительно сделала абсолютно все, что должна была согласно своему рейтингу и статусу. Честно говоря, в онлайне играть тяжелее, чем на лане и мы уже совсем не такие, как были полгода назад.
К чему все это? Да к тому, что команда продолжает расти с первого дня, и рано или поздно титулы придут. Спасибо за поддержку, - написал в своем телеграм-канале lmbt.
Популярное сейчас
- Золотой мяч. Текстовая онлайн-трансляция вручения главной футбольной награды
- Агробизнес уже второй, Чернигов опускается на дно. Результаты и таблица Первой лиги
- ВСУ ударили по базе российской ПВО в Крыму. Также подтверждено уничтожение системы С-400 в Луганске
- NaVi рассматривали игрока Liquid на замену s1mple
- Лионель Месси с семьей встретились с суперзвездой мира музыки. ФОТО
- Роналду подарил Нганну часы за 110 тысяч фунтов перед боем против Фьюри