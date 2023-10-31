Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
NaVi подписали украинца на замену S1mple
Ряды "рожденных побеждать" пополнил Игорь "w0nderful" Жданов
Фото з відкритих джерел
Официальный сайт украинского клуба Natus Vincere объявил о подписании нового игрока. Им стал украинец Игорь "w0nderful" Жданов.
18-летний талант заменил Александра "s1mple" Костылева, который 26-го октября перешел в инактив, взяв паузу в карьере. Игорь будет, как и Александр, выступать на позиции снайпера.
За свою киберспортивную карьеру Жданов выиграл FiReLEAGUE 2022 с призовым фондом в размере 150 тысяч долларов. Также Игорь занял 5-8-е место IEM Rio Major 2022. В целом "w0nderful" сыграл на профессиональной арене 407 мап с рейтингом 1.22.
Таким образом, обновлённый ростер "рождённых побеждать" по CS2 выглядит следующим образом:
- Игорь "w0nderful" Жданов
- Валерий "b1t" Ваховский
- Алекси "Aleksib" Виролайнен
- Юстинас "jL" Лекавичус
- Михай "iM" Иван
- Александр "s1mple" Костылев (инактив)
- Андрей "B1ad3" Городенский (тренер)
- Урсула "Xirreth" Климчак (перфоманс-коуч)
- Виктор "flashie" Тамаш Беа (аналитик)
Ближайшими турнирами, на которых выступят NaVi станут BLAST Premier: Fall Final 2023 (22-26 ноября) и BLAST Premier: World Final 2023 (13-17 декабря) (13-17 декабря).
Перед соревнованиями команда пройдет буткемп в Барселоне.
Популярное сейчас
- Месси о соперничестве с Роналду: Это была великая битва. Мы оставались на вершине 10-15 лет, мы заслужили это
- Мбаппе обратился к Месси после победы аргентинца в голосовании за Золотой мяч
- Бизимана: Я поражен смелостью украинцев, вами восхищается весь мир
- NaVi рассматривали игрока Liquid на замену s1mple
- Невеста Роналду восхитила фанатов эффектным нарядом на матче Аль-Насра. ФОТО
- Одноклубник Зинченко пропустил матч Арсенала из-за мышечной травмы. Фанаты уверены, что знают причину травмы. ВИДЕО