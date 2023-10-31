NaVi подписали украинца на замену S1mple

Официальный сайт украинского клуба Natus Vincere объявил о подписании нового игрока. Им стал украинец Игорь "w0nderful" Жданов.

18-летний талант заменил Александра "s1mple" Костылева, который 26-го октября перешел в инактив, взяв паузу в карьере. Игорь будет, как и Александр, выступать на позиции снайпера.

За свою киберспортивную карьеру Жданов выиграл FiReLEAGUE 2022 с призовым фондом в размере 150 тысяч долларов. Также Игорь занял 5-8-е место IEM Rio Major 2022. В целом "w0nderful" сыграл на профессиональной арене 407 мап с рейтингом 1.22.

Таким образом, обновлённый ростер "рождённых побеждать" по CS2 выглядит следующим образом:

Игорь "w0nderful" Жданов

Валерий "b1t" Ваховский

Алекси "Aleksib" Виролайнен

Юстинас "jL" Лекавичус

Михай "iM" Иван

- Александр "s1mple" Костылев (инактив)

- Андрей "B1ad3" Городенский (тренер)

- Урсула "Xirreth" Климчак (перфоманс-коуч)

- Виктор "flashie" Тамаш Беа (аналитик)

Ближайшими турнирами, на которых выступят NaVi станут BLAST Premier: Fall Final 2023 (22-26 ноября) и BLAST Premier: World Final 2023 (13-17 декабря) (13-17 декабря).

Перед соревнованиями команда пройдет буткемп в Барселоне.