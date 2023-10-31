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NaVi подписали украинца на замену S1mple

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Ряды "рожденных побеждать" пополнил Игорь "w0nderful" Жданов

NaVi подписали украинца на замену S1mple

Фото з відкритих джерел

Новина українською

Официальный сайт украинского клуба Natus Vincere объявил о подписании нового игрока. Им стал украинец Игорь "w0nderful" Жданов.

18-летний талант заменил Александра "s1mple" Костылева, который 26-го октября перешел в инактив, взяв паузу в карьере. Игорь будет, как и Александр, выступать на позиции снайпера.

За свою киберспортивную карьеру Жданов выиграл FiReLEAGUE 2022 с призовым фондом в размере 150 тысяч долларов. Также Игорь занял 5-8-е место IEM Rio Major 2022. В целом "w0nderful" сыграл на профессиональной арене 407 мап с рейтингом 1.22.

Таким образом, обновлённый ростер "рождённых побеждать" по CS2 выглядит следующим образом:

  • Игорь "w0nderful" Жданов
  • Валерий "b1t" Ваховский
  • Алекси "Aleksib" Виролайнен
  • Юстинас "jL" Лекавичус
  • Михай "iM" Иван

- Александр "s1mple" Костылев (инактив)

- Андрей "B1ad3" Городенский (тренер)
- Урсула "Xirreth" Климчак (перфоманс-коуч)
- Виктор "flashie" Тамаш Беа (аналитик)

Ближайшими турнирами, на которых выступят NaVi станут BLAST Premier: Fall Final 2023 (22-26 ноября) и BLAST Premier: World Final 2023 (13-17 декабря) (13-17 декабря).

Перед соревнованиями команда пройдет буткемп в Барселоне.

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В статье: киберспорт Natus Vincere Александр Костылев
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Источник:
navi.gg

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