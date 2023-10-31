Новый игрок NaVi Жданов: Присоединиться к легендарным NaVi - это была моя самая большая мечта

Сегодня украинская организация объявила о подписании Игоря "w0nderful" Жданова. 18-летний украинец заменил Александра "s1mple" Костылева, который взял паузу в карьере.

Жданов так прокомментировал свой переход в NaVi.

"Я счастлив присоединиться к такой легендарной организации как NAVI! Это была моя самая большая мечта с тех пор, как я начал играть в CS. Очевидно же, правда? Я знаю, что сложно полностью заменить игрока уровня s1mple и оправдать все ожидания, но, поверьте мне, я сделаю все, что в моих силах!

Спасибо всем болельщикам и друзьям, которые меня поддерживают, и огромное спасибо Natus Vincere за уникальную возможность выступать на большой сцене вместе с моей любимой командой!", - сказал Игорь.