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Новый игрок NaVi Жданов: Присоединиться к легендарным NaVi - это была моя самая большая мечта

Counter-Strike
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Игорь заменил Александра Костылева на позиции снайпера

Новый игрок NaVi Жданов: Присоединиться к легендарным NaVi - это была моя самая большая мечта

HLTV

Новина українською

Сегодня украинская организация объявила о подписании Игоря "w0nderful" Жданова. 18-летний украинец заменил Александра "s1mple" Костылева, который взял паузу в карьере.

Жданов так прокомментировал свой переход в NaVi.

"Я счастлив присоединиться к такой легендарной организации как NAVI! Это была моя самая большая мечта с тех пор, как я начал играть в CS. Очевидно же, правда? Я знаю, что сложно полностью заменить игрока уровня s1mple и оправдать все ожидания, но, поверьте мне, я сделаю все, что в моих силах!

Спасибо всем болельщикам и друзьям, которые меня поддерживают, и огромное спасибо Natus Vincere за уникальную возможность выступать на большой сцене вместе с моей любимой командой!", - сказал Игорь.

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В статье: киберспорт Natus Vincere
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Источник:
navi.gg

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