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Новый игрок NaVi Жданов: Присоединиться к легендарным NaVi - это была моя самая большая мечта
Игорь заменил Александра Костылева на позиции снайпера
HLTV
Сегодня украинская организация объявила о
Жданов так прокомментировал свой переход в NaVi.
"Я счастлив присоединиться к такой легендарной организации как NAVI! Это была моя самая большая мечта с тех пор, как я начал играть в CS. Очевидно же, правда? Я знаю, что сложно полностью заменить игрока уровня s1mple и оправдать все ожидания, но, поверьте мне, я сделаю все, что в моих силах!
Спасибо всем болельщикам и друзьям, которые меня поддерживают, и огромное спасибо Natus Vincere за уникальную возможность выступать на большой сцене вместе с моей любимой командой!", - сказал Игорь.
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