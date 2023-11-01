Monte обыграли российскую команду и вышли в финал Roobet Cup 2023

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Украинская команда Monte прошла в финал. На стадии 1/2 коллектив, под руководством Виктора "sdy" Оруджева, обыграл российскую команду Aurora. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:1 в пользу Monte:

Anubis - 10:13,

Nuke - 13:8,

Ancient - 13:10

Примечательно, что сначала украинская команда проиграла на карте Anubis, но после этого собралась и совершила камбэк, выиграв на картах Nuke и Ancient.

Напомним, на пути к финалу Monte завершили группу D на первом месте.

Запись поединка между Monte и Aurora