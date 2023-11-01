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S1mple: Надеюсь, у wonderful все получится. NaVi требует много сил

Counter-Strike
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Жданов занял место Костылева в составе "рожденных побеждать"

S1mple: Надеюсь, у wonderful все получится. NaVi требует много сил

Photo by Stephanie Lindgren via BLAST

Новина українською

Украинский киберспортсмен Александр "s1mple" Костылев прокомментировал переход Игоря "w0nderful" Жданова в Natus Vincere.

"А вообще, хочется пожелать "wonderful" много сил, потому что команда уровня NaVi требует много сил, чтобы проявить себя.

Надеюсь, у него все получится, он покажет себя на тир-1 сцене. Будет много возможностей, поскольку есть хорошие турниры впереди", - рассказал Александр в своем телеграме.

Жданов заменил Костылева на позиции снайпера в ростере NaVi. Напомним, 26-го октября Александр объявил, что взял паузу в игровой карьере.

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В статье: Natus Vincere Александр Костылев
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