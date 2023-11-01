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S1mple: Надеюсь, у wonderful все получится. NaVi требует много сил
Жданов занял место Костылева в составе "рожденных побеждать"
Photo by Stephanie Lindgren via BLAST
Украинский киберспортсмен Александр "s1mple" Костылев прокомментировал
"А вообще, хочется пожелать "wonderful" много сил, потому что команда уровня NaVi требует много сил, чтобы проявить себя.
Надеюсь, у него все получится, он покажет себя на тир-1 сцене. Будет много возможностей, поскольку есть хорошие турниры впереди", - рассказал Александр в своем телеграме.
Жданов заменил Костылева на позиции снайпера в ростере NaVi. Напомним, 26-го октября Александр объявил, что взял паузу в игровой карьере.
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