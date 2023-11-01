S1mple: Надеюсь, у wonderful все получится. NaVi требует много сил

Украинский киберспортсмен Александр "s1mple" Костылев прокомментировал переход Игоря "w0nderful" Жданова в Natus Vincere.

"А вообще, хочется пожелать "wonderful" много сил, потому что команда уровня NaVi требует много сил, чтобы проявить себя.

Надеюсь, у него все получится, он покажет себя на тир-1 сцене. Будет много возможностей, поскольку есть хорошие турниры впереди", - рассказал Александр в своем телеграме.