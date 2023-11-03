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Гендиректор NaVi: У w0nderful и s1mple есть свой уникальный стиль

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Алексей Кучеров не стал прямо сравнивать новичка и ветерана

Гендиректор NaVi: У w0nderful и s1mple есть свой уникальный стиль

Фото з відкритих джерел

Новина українською
Новина українською

Генеральный директор украинского клуба Natus Vincere Алексей "xaoc" Кучеров сравнил юного новичка команды по CS2 Игоря "w0nderful" Жданова, который заменил в ростере лександра "S1mple" Костылева.

- Без сомнения, на "w0nderful" ждет большое давление, ведь его будут сравнивать с "s1mple". Готов ли Игорь к такой нагрузке?

- Все же здесь не о сравнении, а о новом члене команды и о том, как все будет работать в связке. Всегда нужно давать игроку возможность проявить свои сильные стороны, у каждого есть свой уникальный стиль, - рассказал Кучеров.

Напомним, Костылев 26-го октября объявил, что взял паузу в игровой карьере.

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Источник:
bo3
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