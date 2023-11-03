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В NaVi подтвердили, что s1mple пропустил IEM Sydney 2023 из-за проблем с документами
Слухи подтвердились
Photo by Michal Konkol via BLAST
Генеральный директор украинского клуба Natus Vincere Алексей "xаoc" Кучеров назвал причину, почему Александр "s1mple" Костылев
- Можете рассказать больше, поставить своего рода точку в слухах, о причинах такой замены?
- Все необходимые документы для путешествия Александра еще не были готовы, - сказал Кучеров.
Напомним, Костылева на турнире в Австралии заменял тренер "рожденных побеждать" Андрей "B1ad3" Городенский.