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В NaVi подтвердили, что s1mple пропустил IEM Sydney 2023 из-за проблем с документами

Counter-Strike

Слухи подтвердились

В NaVi подтвердили, что s1mple пропустил IEM Sydney 2023 из-за проблем с документами

Photo by Michal Konkol via BLAST

Новина українською
Новина українською

Генеральный директор украинского клуба Natus Vincere Алексей "xаoc" Кучеров назвал причину, почему Александр "s1mple" Костылев пропустил IEM Sydney 2023.

- Можете рассказать больше, поставить своего рода точку в слухах, о причинах такой замены?

- Все необходимые документы для путешествия Александра еще не были готовы, - сказал Кучеров.

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Напомним, Костылева на турнире в Австралии заменял тренер "рожденных побеждать" Андрей "B1ad3" Городенский.

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киберспорт Natus Vincere Александр Костылев
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Источник:
bo3
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