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Гендиректор NaVi: С коммуникацией всё должно быть в порядке, w0nderful уже не впервые играть в англоязычном составе

Counter-Strike

Алексей Кучеров об адаптации юного снайпера "рожденных побеждать"

Гендиректор NaVi: С коммуникацией всё должно быть в порядке, w0nderful уже не впервые играть в англоязычном составе

Фото з відкритих джерел

Новина українською
Новина українською

Генеральный директор украинского клуба Natus Vincere Алексей "xaoc" Кучеров поделился мыслями на счет адаптации Игоря "w0nderful" Жданова в ростере "рожденных побеждать".

- Игорь "w0nderful" Жданов до перехода в Natus Vincere выступал за англоязычный коллектив Sprout. Это должно упростить коммуникацию внутри команды. Как команда восприняла его присоединение и насколько его стиль игры вписывается в концепцию команды?

- С коммуникацией все должно быть в порядке, Игорю уже не впервые играть в англоязычном составе. С игровым стилем тоже должно быть все хорошо, поскольку у нас есть четкая структура игры, в которую игрок по крайней мере на бумаге тоже вписывается.

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Далее уже команде нужно нарабатывать тактики, исправлять ошибки и готовиться к следующим соперникам - динамика его адаптации будет заметна в процессе, - рассказал Кучеров.

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Источник:
bo3
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