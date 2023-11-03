Гендиректор NaVi: С коммуникацией всё должно быть в порядке, w0nderful уже не впервые играть в англоязычном составе

Генеральный директор украинского клуба Natus Vincere Алексей "xaoc" Кучеров поделился мыслями на счет адаптации Игоря "w0nderful" Жданова в ростере "рожденных побеждать".

- Игорь "w0nderful" Жданов до перехода в Natus Vincere выступал за англоязычный коллектив Sprout. Это должно упростить коммуникацию внутри команды. Как команда восприняла его присоединение и насколько его стиль игры вписывается в концепцию команды?

- С коммуникацией все должно быть в порядке, Игорю уже не впервые играть в англоязычном составе. С игровым стилем тоже должно быть все хорошо, поскольку у нас есть четкая структура игры, в которую игрок по крайней мере на бумаге тоже вписывается.

Далее уже команде нужно нарабатывать тактики, исправлять ошибки и готовиться к следующим соперникам - динамика его адаптации будет заметна в процессе, - рассказал Кучеров.