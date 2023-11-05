Тренер Monte: До конца года есть лишь одна важнейшая задача - слот на ЕPL

Тренер украинской команды Monte Сергей "lmbt" Бежанов поделился мыслями на счет целей коллектива на конец года.

"До конца года есть лишь одна важнейшая задача - слот на ЕPL. Вы можете анализировать и высказывать свои мысли и разочарования и т.д.

Это нормально, и я не буду закрывать комментарии, как делают некоторые, но если вы хотите хоть иногда получать ответы. Соберите раму и имейте немножко уважения", - написал Бежанов в своем телеграме.