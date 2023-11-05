Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Monte: До конца года есть лишь одна важнейшая задача - слот на ЕPL
Сергей Бежанов - о целях украинской команды на конец 2023-го года
HTLV
Тренер украинской команды Monte Сергей "lmbt" Бежанов поделился мыслями на счет целей коллектива на конец года.
"До конца года есть лишь одна важнейшая задача - слот на ЕPL. Вы можете анализировать и высказывать свои мысли и разочарования и т.д.
Это нормально, и я не буду закрывать комментарии, как делают некоторые, но если вы хотите хоть иногда получать ответы. Соберите раму и имейте немножко уважения", - написал Бежанов в своем телеграме.
За последнее время Monte дважды проиграла российскому коллектив Virtus.pro. Сначала украинская команда уступила "медведям" в