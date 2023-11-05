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Тренер Monte: До конца года есть лишь одна важнейшая задача - слот на ЕPL

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Сергей Бежанов - о целях украинской команды на конец 2023-го года

Тренер Monte: До конца года есть лишь одна важнейшая задача - слот на ЕPL

HTLV

Новина українською
Новина українською

Тренер украинской команды Monte Сергей "lmbt" Бежанов поделился мыслями на счет целей коллектива на конец года.

"До конца года есть лишь одна важнейшая задача - слот на ЕPL. Вы можете анализировать и высказывать свои мысли и разочарования и т.д.

Это нормально, и я не буду закрывать комментарии, как делают некоторые, но если вы хотите хоть иногда получать ответы. Соберите раму и имейте немножко уважения", - написал Бежанов в своем телеграме.

За последнее время Monte дважды проиграла российскому коллектив Virtus.pro. Сначала украинская команда уступила "медведям" в финале Roobet Cup 2023. А вчера Monte проиграла VP в полуфинале Thunderpick World Championship 2023.

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Источник:
В гаражі У Ламича
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