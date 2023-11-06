FaZe переиграли в финале Thunderpick 2023 россиян, которые выбили Monte

В период с 27-го октября по 6-е ноября проходил онлайн-турнир по дисциплине Counter-Strike 2 - Thunderpick World Championship 2023. Команды боролись за призовой фонд в размере 500 тысяч долларов.

Чемпионом турнира стал коллектив FaZe. В финальном поединке они одолели российскую команда Virtus.pro. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:0 в пользу FaZe Clan:

13:10 на Ancient,

19:17 на Vertigo.

Украинская команда Virtus.pro дошла до полуфинала турнира, где проиграла именно Virtus.pro.