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FaZe переиграли в финале Thunderpick 2023 россиян, которые выбили Monte

Counter-Strike

Речь идет о Virtus.pro

FaZe переиграли в финале Thunderpick 2023 россиян, которые выбили Monte

counter-strike.net

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В период с 27-го октября по 6-е ноября проходил онлайн-турнир по дисциплине Counter-Strike 2 - Thunderpick World Championship 2023. Команды боролись за призовой фонд в размере 500 тысяч долларов.

Чемпионом турнира стал коллектив FaZe. В финальном поединке они одолели российскую команда Virtus.pro. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:0 в пользу FaZe Clan:

  • 13:10 на Ancient,
  • 19:17 на Vertigo.

Украинская команда Virtus.pro дошла до полуфинала турнира, где проиграла именно Virtus.pro.

Запись финала Thunderpick World Championship 2023

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