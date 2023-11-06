  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Counter-Strike
  4. Monte и NaVi сохранили место в ТОП-10 рейтинга HLTV
В тренде
Counter-Strike
Counter-Strike

Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Monte и NaVi сохранили место в ТОП-10 рейтинга HLTV

Counter-Strike

Правда, Natus Vincere потеряли одну позицию

Monte и NaVi сохранили место в ТОП-10 рейтинга HLTV

HLTV.org

Новина українською
Новина українською

Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Свое законное место в ТОП-10 получили два украинских клуба: Natus Vincere и Monte. Команда Александра "s1mple" Костылева (NaVi) упала с 6-й позиции на 7-ю. А коллектив Виктора "somedieyoung" Оруджева (Monte) оставил за собой 8-е место.

Новым лидером рейтинга стали FaZe Clan. Они поднялись с 5-го места на лидирующую позицию.

Рейтинг HLTV (в скобках указано предыдущее место команды):

  • 1 (5). FaZe – 914
  • 2 (4). Mouz – 817
  • 3 (1). G2 — 812
  • 4 (2). ENCE – 814
  • 5 (3). Team Vitality – 683
  • 6 (7). Complexity – 485
  • 7 (6). NAVI – 449
  • 8. Monte – 447
  • 9 (12). Virtus.pro – 308
  • 10 (11). Cloud9 – 262
По теме
yellow-arrow
FaZe переиграли в финале Thunderpick 2023 россиян, которые выбили Monte
yellow-arrow
Тренер Monte: До конца года есть лишь одна важнейшая задача - слот на ЕPL
yellow-arrow
Monte играют против российской команды в полуфинале Thunderpick World Championship 2023
киберспорт Natus Vincere Monte
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
HLTV
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде