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Monte и NaVi сохранили место в ТОП-10 рейтинга HLTV
Правда, Natus Vincere потеряли одну позицию
HLTV.org
Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.
Свое законное место в ТОП-10 получили два украинских клуба: Natus Vincere и Monte. Команда Александра "s1mple" Костылева (NaVi) упала с 6-й позиции на 7-ю. А коллектив Виктора "somedieyoung" Оруджева (Monte) оставил за собой 8-е место.
Новым лидером рейтинга стали FaZe Clan. Они поднялись с 5-го места на лидирующую позицию.
Рейтинг HLTV (в скобках указано предыдущее место команды):
- 1 (5). FaZe – 914
- 2 (4). Mouz – 817
- 3 (1). G2 — 812
- 4 (2). ENCE – 814
- 5 (3). Team Vitality – 683
- 6 (7). Complexity – 485
- 7 (6). NAVI – 449
- 8. Monte – 447
- 9 (12). Virtus.pro – 308
- 10 (11). Cloud9 – 262
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