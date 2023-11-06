Monte и NaVi сохранили место в ТОП-10 рейтинга HLTV

Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Свое законное место в ТОП-10 получили два украинских клуба: Natus Vincere и Monte. Команда Александра "s1mple" Костылева (NaVi) упала с 6-й позиции на 7-ю. А коллектив Виктора "somedieyoung" Оруджева (Monte) оставил за собой 8-е место.

Новым лидером рейтинга стали FaZe Clan. Они поднялись с 5-го места на лидирующую позицию.

Рейтинг HLTV (в скобках указано предыдущее место команды):