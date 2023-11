Monte представили ростер молодежной команды по CS2

Сегодня состоялся релиз академии украинской киберспортивной организации Monte. В частности, стал известен ростер молодежного состава по дисциплине CS2.

Таким образом, в состав MONTE GEN вошли: Владислав "leen" Степанов, Робертс "shield" Типсис, Роман "n0te" Хамзе, Гитис "ryu" Глушаускас, Джек "Gizmy" фон Спрекельсен.

Также украинская организация представила логотип своей академии.

Young blood is ready on the server!????

⠀

MONTE GEN is our academy of young talents that will conquer your hearts ❤️ #MonteGEN@shieldx6 @vladyslavleen @Gizmyyy @ryucsgo1 @n0teCSGO @AiyvaNCSGO pic.twitter.com/x7jmGYknQg