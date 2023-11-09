Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
NaVi узнали своих соперников по группе на BLAST Premier Fall Final 2023
"Рожденные побеждать" попали в квартет A
BLAST
В период с 22-го по 26-е ноября пройдет турнир по дисциплине CS2 - BLAST Premier Fall Final 2023. Турнир состоится в столице Дании, Копенгагене.
Команда украинского киберспортивного клуба Natus Vincere узнала своих соперников. "Рожденные побеждать" попали в группу A, где сыграют с FaZe, C9 и Ninjas in Pyjamas.
NaVi будут стартовать на турнире с поединка против C9. Этот матч пройдет 22-го ноября, начало - в 14:00.
Your brackets and initial matchups for the Fall Final are here! ????— BLAST Premier ???? (@BLASTPremier) November 9, 2023
There are some very spicy matchups to kick off the action in Copenhagen...
Read more here ???? https://t.co/QTtJRtPHuh#BLASTPremier pic.twitter.com/X3abiQkRLU
Популярное сейчас
- Жирона установила цену на Довбика на фоне интереса Атлетико
- Зеленский назвал главные шаги для окончания горячей стадии войны
- Карпаты хотят вернуть своего бывшего игрока. Сейчас он выступает в Шахтере
- Monte представили ростер молодежной команды по CS2
- "Катастрофа. Я сделал это худшим образом", - Зинченко рассказал о том, как делал предложение Владе Седан
- Пауло Дибала сделал предложение руки и сердца своей роскошной девушке. ВИДЕО