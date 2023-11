NaVi узнали своих соперников по группе на BLAST Premier Fall Final 2023

В период с 22-го по 26-е ноября пройдет турнир по дисциплине CS2 - BLAST Premier Fall Final 2023. Турнир состоится в столице Дании, Копенгагене.

Команда украинского киберспортивного клуба Natus Vincere узнала своих соперников. "Рожденные побеждать" попали в группу A, где сыграют с FaZe, C9 и Ninjas in Pyjamas.

NaVi будут стартовать на турнире с поединка против C9. Этот матч пройдет 22-го ноября, начало - в 14:00.

Your brackets and initial matchups for the Fall Final are here! ????



There are some very spicy matchups to kick off the action in Copenhagen...



Read more here ???? https://t.co/QTtJRtPHuh#BLASTPremier pic.twitter.com/X3abiQkRLU