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NaVi узнали своих соперников по группе на BLAST Premier Fall Final 2023

Counter-Strike

"Рожденные побеждать" попали в квартет A

NaVi узнали своих соперников по группе на BLAST Premier Fall Final 2023

BLAST

Новина українською
Новина українською

В период с 22-го по 26-е ноября пройдет турнир по дисциплине CS2 - BLAST Premier Fall Final 2023. Турнир состоится в столице Дании, Копенгагене.

Команда украинского киберспортивного клуба Natus Vincere узнала своих соперников. "Рожденные побеждать" попали в группу A, где сыграют с FaZe, C9 и Ninjas in Pyjamas.

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NaVi будут стартовать на турнире с поединка против C9. Этот матч пройдет 22-го ноября, начало - в 14:00.

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