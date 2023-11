Сформировалась сетка плей-офф Asia Championships 2023

В период с 8-го по 12-е ноября проходит турнир по CS2 - Asia Championships 2023. Команды ведут борьбу за призовой фонд в размере 500 тысяч долларов.

Стала известна сетка плей-офф азиатского турнира. В частности, свои слоты в полуфинале уже заработали коллективы Astralis и FaZe. Еще два места в 1/4 разыграют MOUZ и Lynn Vision, ENCE и NIP.

The playoff bracket of #CAC2023 is here



Who is your favorite? ???? pic.twitter.com/GBflupm4uT