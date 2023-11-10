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Сформировалась сетка плей-офф Asia Championships 2023
Осталось шесть коллективов
Twitter Asia Championship 2023
В период с 8-го по 12-е ноября проходит турнир по CS2 - Asia Championships 2023. Команды ведут борьбу за призовой фонд в размере 500 тысяч долларов.
Стала известна сетка плей-офф азиатского турнира. В частности, свои слоты в полуфинале уже заработали коллективы Astralis и FaZe. Еще два места в 1/4 разыграют MOUZ и Lynn Vision, ENCE и NIP.
The playoff bracket of #CAC2023 is here— HLTV.org (@HLTVorg) November 9, 2023
Who is your favorite? ???? pic.twitter.com/GBflupm4uT
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Источник:HLTV
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