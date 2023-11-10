Украинский снайпер headtr1ck попал в ТОП-5 лучших игроков Asia Championships 2023

В период с 8-го по 12-е ноября проходит турнир по CS2 - Asia Championships 2023. Команды ведут борьбу за призовой фонд в размере 500 тысяч долларов.

Команда Ninjas in Pyjamas вышла в 1/4 плей-офф турнира. А украинский снайпер этого коллектива Даниил "headtr1ck" Валитов попал в ТОП-5 лучших снайперов группового этапа. Даниил занял 4-е место, показав рейтинг 1,31.

Лучшие игроки групповой стадии CS Asia Championships 2023: