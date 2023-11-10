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Украинский снайпер headtr1ck попал в ТОП-5 лучших игроков Asia Championships 2023

Counter-Strike

Пока только в ТОП на основе матчей групповой стадии

Украинский снайпер headtr1ck попал в ТОП-5 лучших игроков Asia Championships 2023

ESL

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В период с 8-го по 12-е ноября проходит турнир по CS2 - Asia Championships 2023. Команды ведут борьбу за призовой фонд в размере 500 тысяч долларов.

Команда Ninjas in Pyjamas вышла в 1/4 плей-офф турнира. А украинский снайпер этого коллектива Даниил "headtr1ck" Валитов попал в ТОП-5 лучших снайперов группового этапа. Даниил занял 4-е место, показав рейтинг 1,31.

Лучшие игроки групповой стадии CS Asia Championships 2023:

  • 1. blameF (Astralis) - 1.6
  • 2. Staehr (Astralis) - 1.42
  • 3. REZ (Ninjas in Pyjamas) - 1.37
  • 4. headtr1ck (Ninjas in Pyjamas) - 1.31
  • 5. device (Astralis) - 1.29
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Источник:
HLTV
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