Стали известны даты, когда состоится перерыв на турниры по CS2 в 2024 году

Каждый год профессиональные игроки в Counter-Strike имеют время на отпуск. В это время не происходят киберспортивные турниры уровня Tir1, а команды отдыхают и занимаются трансферами.

В 2024-м году такая пауза состоится в период с 17-го июня по 14-е июля. Об этом заявил вице-президент турнирного организатора ESL Ульрих Шульце на официальной странице в твиттере.

Напомним, ранее ESL анонсировали 11 LAN-турниров на следующий год. В том числе 7 крупных ивентов: IEM Katowice 2024, IEM Cologne 2024, ESL Pro League Season 19 и ESL Pro League Season 20, IEM China, IEM Dallas 2024 и IEM Fall 2024.