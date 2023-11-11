Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стали известны даты, когда состоится перерыв на турниры по CS2 в 2024 году
В этот команды проводят отпуск и занимаются ротацией
counter-strike.net
Каждый год профессиональные игроки в Counter-Strike имеют время на отпуск. В это время не происходят киберспортивные турниры уровня Tir1, а команды отдыхают и занимаются трансферами.
В 2024-м году такая пауза состоится в период с 17-го июня по 14-е июля. Об этом заявил вице-президент турнирного организатора ESL Ульрих Шульце на официальной странице в твиттере.
Напомним, ранее ESL анонсировали 11 LAN-турниров на следующий год. В том числе 7 крупных ивентов: IEM Katowice 2024, IEM Cologne 2024, ESL Pro League Season 19 и ESL Pro League Season 20, IEM China, IEM Dallas 2024 и IEM Fall 2024.
Популярное сейчас
- Секреты побед Жироны: уличный футбол, маэстро Гарсия и Довбик на дальней штанге
- Утром россияне атаковали Киев. Кличко заявил о работе ПВО по баллистике
- Маурисио Почеттино назвал лучшую команду в футболе
- Monte представили ростер молодежной команды по CS2
- Лидер Ман Сити закрутил роман со звездой реалити-шоу. Их выдали одинаковые фото из Парижа. ФОТО
- Марта Костюк вышла замуж - церемония прошла на Кипре. ФОТО