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S1mple проигнорировал просьбу Valve об отзывах на счет новой CS2
Украинскому снайперу новая часть Counter-Strike вообще не зашла
Photo by Michal Konkol via BLAST
Комментатор по киберспортивной дисциплине Counter-Strike Коннер "Scrawny" Гирван высказался об Александре "s1mple" Костылеве в разрезе новой CS2. В частности, канадский аналитик сравнил украинского киберспортсмена с игроком коллектива FaZe - Робином "ropz" Колем.
"S1mple проигнорировал просьбы разработчиков об отзывах, уклонился от первого LAN-турнира по CS2 и сказал игрокам "не играйте в эту дерьмовую игру".
В свою очередь, ropz активно присылал отзывы разработчикам, выиграл первый LAN по СS2 и продолжает оставаться образцом профессионализма", - написал в своем твиттере Гирван.
Напомним, Костылев в октябре взял паузу в профессиональной карьере и ушел в инактив (прим. - резерв) команды украинского клуба Natus Vincere.
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