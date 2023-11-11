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S1mple проигнорировал просьбу Valve об отзывах на счет новой CS2

Counter-Strike

Украинскому снайперу новая часть Counter-Strike вообще не зашла

S1mple проигнорировал просьбу Valve об отзывах на счет новой CS2

Photo by Michal Konkol via BLAST

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Комментатор по киберспортивной дисциплине Counter-Strike Коннер "Scrawny" Гирван высказался об Александре "s1mple" Костылеве в разрезе новой CS2. В частности, канадский аналитик сравнил украинского киберспортсмена с игроком коллектива FaZe - Робином "ropz" Колем.

"S1mple проигнорировал просьбы разработчиков об отзывах, уклонился от первого LAN-турнира по CS2 и сказал игрокам "не играйте в эту дерьмовую игру".

В свою очередь, ropz активно присылал отзывы разработчикам, выиграл первый LAN по СS2 и продолжает оставаться образцом профессионализма", - написал в своем твиттере Гирван.

Напомним, Костылев в октябре взял паузу в профессиональной карьере и ушел в инактив (прим. - резерв) команды украинского клуба Natus Vincere.

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Источник:
Twitter @ScrawnyCG
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