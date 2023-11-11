S1mple проигнорировал просьбу Valve об отзывах на счет новой CS2

Комментатор по киберспортивной дисциплине Counter-Strike Коннер "Scrawny" Гирван высказался об Александре "s1mple" Костылеве в разрезе новой CS2. В частности, канадский аналитик сравнил украинского киберспортсмена с игроком коллектива FaZe - Робином "ropz" Колем.

"S1mple проигнорировал просьбы разработчиков об отзывах, уклонился от первого LAN-турнира по CS2 и сказал игрокам "не играйте в эту дерьмовую игру".

В свою очередь, ropz активно присылал отзывы разработчикам, выиграл первый LAN по СS2 и продолжает оставаться образцом профессионализма", - написал в своем твиттере Гирван.