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Monte впервые в истории обошел NaVi в рейтинге HLTV
Monte поднялись на одно место, а NaVi - потеряли одно
Twitter ESL Counter-Strike
Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.
Украинские команды Natus Vincere и Monte, как и раньше, попали в десятку лучших.
Команда Александра "s1mple" Костылева (NaVi) упала с 7-й позиции на 8-ю. А коллектив Виктора "somedieyoung" Оруджева (Monte) наоборот поднялся на одну позицию и впервые в своей истории обошел "рожденных побеждать".
Лидерство в рейтинге сохранил коллектив FaZe Clan.
Рейтинг HLTV (в скобках указано предыдущее место команды):
- 1. FaZe (1) – 967
- 2. Mouz (2) — 821
- 3. ENCE(4) – 725
- 4. G2 (3) — 689
- 5. Team Vitality (5) – 589
- 6. Complexity (7) – 408
- 7. Monte — 376
- 8. Natus Vincere (7) – 358
- 9. Virtus.pro (9) — 258
- 10. Astralis (12) – 244
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