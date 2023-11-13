Monte впервые в истории обошел NaVi в рейтинге HLTV

Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Украинские команды Natus Vincere и Monte, как и раньше, попали в десятку лучших.

Команда Александра "s1mple" Костылева (NaVi) упала с 7-й позиции на 8-ю. А коллектив Виктора "somedieyoung" Оруджева (Monte) наоборот поднялся на одну позицию и впервые в своей истории обошел "рожденных побеждать".

Лидерство в рейтинге сохранил коллектив FaZe Clan.

Рейтинг HLTV (в скобках указано предыдущее место команды):