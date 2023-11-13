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Monte впервые в истории обошел NaVi в рейтинге HLTV

Counter-Strike

Monte поднялись на одно место, а NaVi - потеряли одно

Monte впервые в истории обошел NaVi в рейтинге HLTV

Twitter ESL Counter-Strike

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Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Украинские команды Natus Vincere и Monte, как и раньше, попали в десятку лучших.

Команда Александра "s1mple" Костылева (NaVi) упала с 7-й позиции на 8-ю. А коллектив Виктора "somedieyoung" Оруджева (Monte) наоборот поднялся на одну позицию и впервые в своей истории обошел "рожденных побеждать".

Лидерство в рейтинге сохранил коллектив FaZe Clan.

Рейтинг HLTV (в скобках указано предыдущее место команды):

  • 1. FaZe (1) – 967
  • 2. Mouz (2) — 821
  • 3. ENCE(4) – 725
  • 4. G2 (3) — 689
  • 5. Team Vitality (5) – 589
  • 6. Complexity (7) – 408
  • 7. Monte — 376
  • 8. Natus Vincere (7) – 358
  • 9. Virtus.pro (9) — 258
  • 10. Astralis (12) – 244
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киберспорт Natus Vincere Monte
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Источник:
HLTV
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