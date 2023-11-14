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Зинченко: Мне очень понравилось, с какой скоростью выросли Monte
Александр надеется, что его команда Passion UA достигнет такого же уровня
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко поделился мыслями по поводу украинской команды по Counter-Strike - Monte.
"Мне очень понравилось, с какой скоростью выросла такая команда, как Monte. Потому что всегда болеешь за украинские команды.
Очень рад за них, молодцы, желаю всего наилучшего. Но очень надеюсь, что Passion UA (прим. - команда, которую создал Зинченко) даст им очень хороший бой в ближайшем будущем", - рассказал Александр.
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