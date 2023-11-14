Зинченко: Мне очень понравилось, с какой скоростью выросли Monte

Защитник лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко поделился мыслями по поводу украинской команды по Counter-Strike - Monte.

"Мне очень понравилось, с какой скоростью выросла такая команда, как Monte. Потому что всегда болеешь за украинские команды.

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