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Зинченко: Мне очень понравилось, с какой скоростью выросли Monte

Counter-Strike

Александр надеется, что его команда Passion UA достигнет такого же уровня

Зинченко: Мне очень понравилось, с какой скоростью выросли Monte

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
Новина українською

Защитник лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко поделился мыслями по поводу украинской команды по Counter-Strike - Monte.

"Мне очень понравилось, с какой скоростью выросла такая команда, как Monte. Потому что всегда болеешь за украинские команды.

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Очень рад за них, молодцы, желаю всего наилучшего. Но очень надеюсь, что Passion UA (прим. - команда, которую создал Зинченко) даст им очень хороший бой в ближайшем будущем", - рассказал Александр.

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Александр Зинченко киберспорт Monte
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Источник:
passion_ua
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