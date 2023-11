Monte узнали своего первого соперника на ESL Challenger Jönköping 2023

В период с 24-го по 26-е ноября в формате LAN пройдет турнир по CS2 - ESL Challenger Jönköping 2023. Матчи будут происходить на арене Elmia Convention Center. Призовой фонд турнира составляет 100 тысяч долларов.

Украинская команда Monte будет стартовать в группе A с поединка против TYLOO.

Также на турнире выступят такие коллективы: GamerLegion, Virtus.pro, Eternal Fire, Looking4Org, Nouns Esports и MIBR.

Check out the #ESLChallenger Jönköping bracket below! ⤵



???? November 24-26

???? Elmia Convention Center



Which team will secure a seat at #ESLProLeague Season 19? ???? pic.twitter.com/BR5eTiYjW7