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NiP с украинцем в составе пропустят турнир от российского букмекера
Однако, не из-за взглядов, а из-за того, что не успевали на первый матч
ESL
Коллектив Ninjas in Pyjamas объявил о том, что не будет участвовать в турнире российского букмекера BetBoom.
"Из-за позднего возвращения из Китая после CS Asia Championship мы не были готовы к первому матчу, что привело к тому, что мы снялись с турнира от BetBoom.
Наше основное внимание сосредоточено на предстоящем осеннем финале BLAST Fall Finals", - говорится в сообщении NiP в Twitter.
Напомним, в составе Ninjas in Pyjamas на позиции снайпера выступает украинец Даниил "headtr1ck" Валитов.
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