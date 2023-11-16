NiP с украинцем в составе пропустят турнир от российского букмекера

Коллектив Ninjas in Pyjamas объявил о том, что не будет участвовать в турнире российского букмекера BetBoom.

"Из-за позднего возвращения из Китая после CS Asia Championship мы не были готовы к первому матчу, что привело к тому, что мы снялись с турнира от BetBoom.

Наше основное внимание сосредоточено на предстоящем осеннем финале BLAST Fall Finals", - говорится в сообщении NiP в Twitter.