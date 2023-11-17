Игрок NaVi: s1mple мог самостоятельно принести команде победу, w0nderful пока не на таком уровне

Литовский киберспортсмен Natus Vincere Юстинас "jL" Лекавичус прокомментировал приход в команду украинского новичка Игоря "w0nderful" Жданова.

"После того, как "s1mple" ушел, мы делаем акцент на командной игре. Саша (прим. - s1mple) замечательный игрок с яркой личностью, который играет в свою игру. Он лучше всех понимает игру и ему нужно давать больше места в раунде.

"w0nderful" пока не на таком уровне, сейчас наша сила в командной игре. "s1mple" мог самостоятельно принести команде победу. "w0nderful" пока так не может, но он пытается помогать команде и стать ее полноценной частью", - рассказал Юстинас.