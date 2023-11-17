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Игрок NaVi: s1mple мог самостоятельно принести команде победу, w0nderful пока не на таком уровне
Впрочем, Жданову пока только 18 лет
HLTV
Литовский киберспортсмен Natus Vincere Юстинас "jL" Лекавичус прокомментировал
"После того, как "s1mple" ушел, мы делаем акцент на командной игре. Саша (прим. - s1mple) замечательный игрок с яркой личностью, который играет в свою игру. Он лучше всех понимает игру и ему нужно давать больше места в раунде.
"w0nderful" пока не на таком уровне, сейчас наша сила в командной игре. "s1mple" мог самостоятельно принести команде победу. "w0nderful" пока так не может, но он пытается помогать команде и стать ее полноценной частью", - рассказал Юстинас.
Напомним, Жданов заменил Александра "s1mple" Костылева в ростере "рожденных побеждать", после того как последний объявил о паузе в карьере и ушел в инактив NaVi.
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