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Игрок NaVi: s1mple мог самостоятельно принести команде победу, w0nderful пока не на таком уровне

Counter-Strike

Впрочем, Жданову пока только 18 лет

Игрок NaVi: s1mple мог самостоятельно принести команде победу, w0nderful пока не на таком уровне

HLTV

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Литовский киберспортсмен Natus Vincere Юстинас "jL" Лекавичус прокомментировал приход в команду украинского новичка Игоря "w0nderful" Жданова.

"После того, как "s1mple" ушел, мы делаем акцент на командной игре. Саша (прим. - s1mple) замечательный игрок с яркой личностью, который играет в свою игру. Он лучше всех понимает игру и ему нужно давать больше места в раунде.

"w0nderful" пока не на таком уровне, сейчас наша сила в командной игре. "s1mple" мог самостоятельно принести команде победу. "w0nderful" пока так не может, но он пытается помогать команде и стать ее полноценной частью", - рассказал Юстинас.

Напомним, Жданов заменил Александра "s1mple" Костылева в ростере "рожденных побеждать", после того как последний объявил о паузе в карьере и ушел в инактив NaVi.

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киберспорт Игорь Жданов Natus Vincere Александр Костылев
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