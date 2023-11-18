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Игрок Natus Vincere: Главные цели команды - это прогрессировать как можно быстрее

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Лекавичус считает, что результаты придут со временем

Игрок Natus Vincere: Главные цели команды - это прогрессировать как можно быстрее

HLTV

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Литовский киберспортсмен Natus Vincere Юстинас "jL" Лекавичус рассказал о целях "рожденных побеждать" на сезон.

"Сейчас у NaVi главные цели - это прогрессировать как можно быстрее. Мы не слишком переживаем за свои результаты, мы переживаем за улучшение командной игры. Чем быстрее прогресс, тем лучше результаты.

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Я думаю, что команда достаточно быстро развивается и движется вперед к своей цели. На буткемпе все усердно работаюnm, а w0nderful (прим. - новичок команды) хорошо вписался в команду", - рассказал Лекавичус в интервью для HLTV.

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Источник:
HLTV
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