Игрок Natus Vincere: Главные цели команды - это прогрессировать как можно быстрее

Литовский киберспортсмен Natus Vincere Юстинас "jL" Лекавичус рассказал о целях "рожденных побеждать" на сезон.

"Сейчас у NaVi главные цели - это прогрессировать как можно быстрее. Мы не слишком переживаем за свои результаты, мы переживаем за улучшение командной игры. Чем быстрее прогресс, тем лучше результаты.