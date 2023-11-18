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Юстинас Лекавичус: Когда я попал в NaVi, то b1t удивил меня больше всего
jL высказался о Валерии Ваховском
HLTV
Литовский киберспортсмен Natus Vincere Юстинас "jL" Лекавичус вспомнил свой первый период в ростере "рожденных побеждать".
"Когда я попал в NaVi, то b1t удивил меня больше всего. Я знал, что s1mple очень хорош, но b1t просто безумно стреляет и очень чилловый парень в жизни. Он просто убивает, выглядит так, как будто ему вообще все равно.
Даже когда он ошибается, он все равно убивает. Ты можешь плохо играть, но если попадаешь по голове, кто тебя накажет за ошибку?", - рассказал Лекавичус в интервью для HLTV.
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