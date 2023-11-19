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NiKo: CS:GO - это моя жизнь, все изменения в моей жизни связаны с игрой

Counter-Strike

Легенда - о влиянии игры на его жизнь

NiKo: CS:GO - это моя жизнь, все изменения в моей жизни связаны с игрой

Фото з відкритих джерел

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Игрок G2 Никола "NiKo" Ковач и звезда CS:GO рассказал как эта киберспортивная дисциплина повлияла на его жизнь.

"CS:GO - это моя жизнь, все изменения в моей жизни связаны с игрой, я очень благодарен ей. Надеюсь, я надолго останусь в этой индустрии, особенно игроком.

CS:GO повлияла не только на мою жизнь, но и на жизнь моей семьи, девушки, помогла мне вырасти как личность, я начал играть ребенком и теперь старею. Это часть моей жизни", - сказал Никола.

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Источник:
HLTV
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