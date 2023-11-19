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NiKo: CS:GO - это моя жизнь, все изменения в моей жизни связаны с игрой
Легенда - о влиянии игры на его жизнь
Фото з відкритих джерел
Игрок G2 Никола "NiKo" Ковач и звезда CS:GO рассказал как эта киберспортивная дисциплина повлияла на его жизнь.
"CS:GO - это моя жизнь, все изменения в моей жизни связаны с игрой, я очень благодарен ей. Надеюсь, я надолго останусь в этой индустрии, особенно игроком.
CS:GO повлияла не только на мою жизнь, но и на жизнь моей семьи, девушки, помогла мне вырасти как личность, я начал играть ребенком и теперь старею. Это часть моей жизни", - сказал Никола.
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