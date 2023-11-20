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Капитан NaVi: w0nderful произвел на меня сильное впечатление
Aleksib - о новичке "рожденных побеждать"
Фото з відкритих джерел
Капитан украинской команды Natus Vincere Алекси "Aleksib" Виролайнен прокомментировал появление в команде Игоря "w0nderful" Жданова.
"Он произвел на меня сильное впечатление. Я почти ничего не знал о нем. Я видел его на нескольких турнирах. Мы даже ни разу не здоровались до этого. Просто проходили мимо друг друга на турнирах. Я его видел, но никогда не разговаривал с ним.
Он очень хороший парень. Он выглядит счастливым. Всегда на позитиве. Он очень простой как человек. Я разговаривал с ним в день поездки. Мы приехали первыми, заказали еду и посидели, пообщались. Он спокойный, с ним легко работать.
Мы сыграли пару праков перед приездом на буткемп. Просто почувствовали игру и как играть друг с другом", - рассказал Виролайнен.
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