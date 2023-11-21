w0nderful: Мы с s1mple - два разных игрока и две разные личности

Новоиспеченный игрок украинской команды Natus Vincere Игорь "w0nderful" Жданов поделился мыслями на счет легенды "рожденных побеждать" Александра "s1mple" Костылева.

"Мы два разных игрока и две разные личности, поэтому никакого давления я не чувствую. Саша лично пожелал мне всего наилучшего", - рассказал Жданов.

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Напомним, 18-летний Игорь заменил 26-летнего Александра на позиции снайпера. В свою очередь, Костылев взял паузу в карьере и ушел в инактив ростера NaVi.