Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
w0nderful: Мы с s1mple - два разных игрока и две разные личности
Юный талант NaVi не чувствует давления
Фото з відкритих джерел
Новоиспеченный игрок украинской команды Natus Vincere Игорь "w0nderful" Жданов поделился мыслями на счет легенды "рожденных побеждать" Александра "s1mple" Костылева.
"Мы два разных игрока и две разные личности, поэтому никакого давления я не чувствую. Саша лично пожелал мне всего наилучшего", - рассказал Жданов.
Напомним, 18-летний Игорь заменил 26-летнего Александра на позиции снайпера. В свою очередь, Костылев взял паузу в карьере и ушел в инактив ростера NaVi.
Популярное сейчас
- Красотка дня. Яркая вторая половинка одного из лидеров сборной Украины. ФОТО
- Доннарумма отреагировал на эпизод с Мудриком: Там можно было поставить пенальти
- Судаков подписал контракт с ProStar
- Игрок NaVi: s1mple мог самостоятельно принести команде победу, w0nderful пока не на таком уровне
- Звезда женского футбола восхитила фанатов прозрачным платьем на церемонии GQ. ФОТО
- Дарья Билодид показала новый вечерний наряд. Фото