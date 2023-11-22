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NaVi стартовали с поражения на BLAST Premier Fall Final 2023
"Рожденные побеждать" уступили Cloud9
telegram @natus_vincere_official
В период с 22-го по 26-е ноября проходит турнир по CS2 - BLAST Premier Fall Final 2023. Команды разыгрывают 425 тысяч долларов и слоты на World Final.
Сегодня команда украинского клуба Natus Vincere провела свой первый поединок на турнире. "Рожденные побеждать" проиграли коллективу Cloud9. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 1:2 не в пользу NaVi:
- Anubis - 11:13,
- Ancient - 13:9,
- Inferno - 9:13.
Напомним, коллектив Алекси "Aleksib" Виролайнена (NaVi) выступает в группе A. Далее Natus Vincere сыграют против FaZe и Ninjas in Pyjamas.
MVP матча стал россиянин из Cloud9 - electroNic. В свою очередь, вторым среди всех игроков и лучшим в составе NaVi стал 18-летний украинец - Игорь "w0nderfu" Жданов.
За эту серию Игорь показал такой результат:
- Убийства: 62
- Смерти: 41
- ADR (средний урон за раунд): 82,6
- KAST: 76,5%
- Рейтинг 2.0: 1.30
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