  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Counter-Strike
  4. Тренер Natus Vincere: Возвращение s1mple? Конечно, это возможно
В тренде
Counter-Strike
Counter-Strike

Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Natus Vincere: Возвращение s1mple? Конечно, это возможно

Counter-Strike

Однако, как минимум, уже после мейджора

Тренер Natus Vincere: Возвращение s1mple? Конечно, это возможно

HLTV

Новина українською
Новина українською

Тренер украинской команды Natus Vincere Андрей "B1ad3" Городенский поделился мыслями на счет возможного возвращения Александра "s1mple" Костылева в ростер.

"Конечно, конечно, конечно, это возможно. Это зависит от многих обстоятельств, конечно, от того, как он будет себя чувствовать, какой будет его мотивация, как будет чувствовать себя команда, как мы найдём свой ритм в ближайшие месяцы.

Читайте такжеNaVi стартовали с поражения на BLAST Premier Fall Final 2023

У нас точно будет этот финал BLAST в Абу-Даби и отборочные матчи на Major. Это немного рискованно что-то менять, нужно определенное время перед мейджором, чтобы построить что-то и быть в состоянии конкурировать. После этого, очевидно, может произойти что угодно", - рассказал Андрей Городенский.

Напомним, в конце октября Костылев взял паузу в игровой карьере и ушел в инактив NaVi. На позиции снайпера Александра заменил другой украинец - 18-летний Игорь "w0nderful" Жданов.

По теме
yellow-arrow
NaVi стартовали с поражения на BLAST Premier Fall Final 2023
yellow-arrow
w0nderful: Мы с s1mple - два разных игрока и две разные личности
yellow-arrow
Monte и NaVi сохранили свои места в ТОП-10 рейтинга HLTV
Natus Vincere Александр Костылев
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
HLTV
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости