Тренер Natus Vincere: Возвращение s1mple? Конечно, это возможно

Тренер украинской команды Natus Vincere Андрей "B1ad3" Городенский поделился мыслями на счет возможного возвращения Александра "s1mple" Костылева в ростер.

"Конечно, конечно, конечно, это возможно. Это зависит от многих обстоятельств, конечно, от того, как он будет себя чувствовать, какой будет его мотивация, как будет чувствовать себя команда, как мы найдём свой ритм в ближайшие месяцы.

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У нас точно будет этот финал BLAST в Абу-Даби и отборочные матчи на Major. Это немного рискованно что-то менять, нужно определенное время перед мейджором, чтобы построить что-то и быть в состоянии конкурировать. После этого, очевидно, может произойти что угодно", - рассказал Андрей Городенский.

Напомним, в конце октября Костылев взял паузу в игровой карьере и ушел в инактив NaVi. На позиции снайпера Александра заменил другой украинец - 18-летний Игорь "w0nderful" Жданов.