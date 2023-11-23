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NaVi вышли вышли в четвертьфинал BLAST Premier Fall Final 2023
Переиграли Ninjas in Pyjamas
telegram @natus_vincere_official
В период с 22-го по 26-е ноября проходит турнир по CS2 - BLAST Premier Fall Final 2023. Команды разыгрывают 425 тысяч долларов и слоты на World Final.
Сегодня украинская команда Natus Vincere провела свой второй поединок на турнире. На этот раз "рожденные побеждать" встречались с Ninjas in Pyjamas.
В итоге NaVi подтвердили свое название. В формате "Best of 3" коллектив Алекси "Aleksib" Виролайнена (NaVi) одержал уверенную победу со счетом 2-0:
- Overpass - 13:11,
- Mirage - 13:6.
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