NaVi вышли вышли в четвертьфинал BLAST Premier Fall Final 2023

В период с 22-го по 26-е ноября проходит турнир по CS2 - BLAST Premier Fall Final 2023. Команды разыгрывают 425 тысяч долларов и слоты на World Final.

Сегодня украинская команда Natus Vincere провела свой второй поединок на турнире. На этот раз "рожденные побеждать" встречались с Ninjas in Pyjamas.

В итоге NaVi подтвердили свое название. В формате "Best of 3" коллектив Алекси "Aleksib" Виролайнена (NaVi) одержал уверенную победу со счетом 2-0:

Overpass - 13:11,

Mirage - 13:6.