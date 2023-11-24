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Monte вышли в плей-офф ESL Challenger Jönköping 2023
Уверенная игра от украинской команды
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В период с 24-го по 26-е ноября проходит LAN-турнир по CS2 - ESL Challenger Jönköping 2023. Команды соревнуются за призовой фонд в размере 100 тысяч долларов.
Украинская команда Monte уже успела провести два поединка. В обоих коллектив Виктора "somedieyoung" Оруджева (Monte) добыл положительный для себя результат.
В первой игре Monte одолели TYLOO - со счетом 13:5. Во втором матче команда украинского клуба переиграла Nouns - 13-8. Обе встречи проходили в формате "Best of 1".
Таким образом, Monte вышли в плей-офф ESL Challenger Jönköping 2023.
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