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Monte вышли в плей-офф ESL Challenger Jönköping 2023

Counter-Strike

Уверенная игра от украинской команды

Monte вышли в плей-офф ESL Challenger Jönköping 2023

Twitter ESL Counter-Strike

Новина українською

В период с 24-го по 26-е ноября проходит LAN-турнир по CS2 - ESL Challenger Jönköping 2023. Команды соревнуются за призовой фонд в размере 100 тысяч долларов.

Украинская команда Monte уже успела провести два поединка. В обоих коллектив Виктора "somedieyoung" Оруджева (Monte) добыл положительный для себя результат.

В первой игре Monte одолели TYLOO - со счетом 13:5. Во втором матче команда украинского клуба переиграла Nouns - 13-8. Обе встречи проходили в формате "Best of 1".

Таким образом, Monte вышли в плей-офф ESL Challenger Jönköping 2023.

Запись матчей игрового дня ESL Challenger Jönköping 2023

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