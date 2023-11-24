NaVi покинули BLAST Premier Fall Final 2023 на стадии четвертьфинала

В период с 22-го по 26-е ноября проходит турнир по CS2 - BLAST Premier Fall Final 2023. Команды разыгрывают 425 тысяч долларов и слоты на World Final.

Сегодня состоялся четвертьфинал турнира. В котором команда украинского клуба Natus Vincere уступила для Complexity. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 1:2 не в пользу коллектива Алекси "Aleksib" Виролайнена (NaVi):

Anubis - 13:10;

Overpass - 6:13;

Nuke - 10:13.

Таким образом, NaVi покинули турнир, а Complexity продолжат свой путь в полуфинале.