  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Counter-Strike
  4. NaVi покинули BLAST Premier Fall Final 2023 на стадии четвертьфинала
В тренде
Counter-Strike
Counter-Strike

Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

NaVi покинули BLAST Premier Fall Final 2023 на стадии четвертьфинала

Counter-Strike

Програли для Complexity

NaVi покинули BLAST Premier Fall Final 2023 на стадии четвертьфинала

telegram @natus_vincere_official

Новина українською

В период с 22-го по 26-е ноября проходит турнир по CS2 - BLAST Premier Fall Final 2023. Команды разыгрывают 425 тысяч долларов и слоты на World Final.

Сегодня состоялся четвертьфинал турнира. В котором команда украинского клуба Natus Vincere уступила для Complexity. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 1:2 не в пользу коллектива Алекси "Aleksib" Виролайнена (NaVi):

  • Anubis - 13:10;
  • Overpass - 6:13;
  • Nuke - 10:13.

Таким образом, NaVi покинули турнир, а Complexity продолжат свой путь в полуфинале.

Запись поединка между Natus Vincere и Complexity (начало 3:38:00)

По теме
yellow-arrow
Monte вышли в плей-офф ESL Challenger Jönköping 2023
yellow-arrow
NaVi вышли вышли в четвертьфинал BLAST Premier Fall Final 2023
yellow-arrow
Тренер Natus Vincere: Возвращение s1mple? Конечно, это возможно
киберспорт Natus Vincere
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости