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FaZe и Vitality сыграют в гранд-финале BLAST Premier Fall Final 2023
Comlexity и Cloud9 покинули турнир
BLAST
В период с 22-го по 26-е ноября проходит турнир по CS2 - BLAST Premier Fall Final 2023. Команды разыгрывают 425 тысяч долларов и слоты на World Final.
Стала известна пара гранд-финалистов. В решающем поединке турнира сыграют коллективы FaZe и Vitality. В своем полуфинале FaZe переиграли Comlexity (2:1), а Vitality - одолели Cloud9 (2:1)
Таким образом, Comlexity и Cloud9 покинули турнир, заняли 3-4 места и заработали в качестве призовых по 40 тысяч долларов.
Напомним, на стадии четвертьфинала Comlexity
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