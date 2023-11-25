FaZe и Vitality сыграют в гранд-финале BLAST Premier Fall Final 2023

В период с 22-го по 26-е ноября проходит турнир по CS2 - BLAST Premier Fall Final 2023. Команды разыгрывают 425 тысяч долларов и слоты на World Final.

Стала известна пара гранд-финалистов. В решающем поединке турнира сыграют коллективы FaZe и Vitality. В своем полуфинале FaZe переиграли Comlexity (2:1), а Vitality - одолели Cloud9 (2:1)

Таким образом, Comlexity и Cloud9 покинули турнир, заняли 3-4 места и заработали в качестве призовых по 40 тысяч долларов.