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FaZe и Vitality сыграют в гранд-финале BLAST Premier Fall Final 2023

Counter-Strike
Обновлено

Comlexity и Cloud9 покинули турнир

FaZe и Vitality сыграют в гранд-финале BLAST Premier Fall Final 2023

BLAST

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В период с 22-го по 26-е ноября проходит турнир по CS2 - BLAST Premier Fall Final 2023. Команды разыгрывают 425 тысяч долларов и слоты на World Final.

Стала известна пара гранд-финалистов. В решающем поединке турнира сыграют коллективы FaZe и Vitality. В своем полуфинале FaZe переиграли Comlexity (2:1), а Vitality - одолели Cloud9 (2:1)

Таким образом, Comlexity и Cloud9 покинули турнир, заняли 3-4 места и заработали в качестве призовых по 40 тысяч долларов.

Напомним, на стадии четвертьфинала Comlexity выбили команду украинского клуба Natus Vincere.

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