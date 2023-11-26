Тренер NaVi: На последней карте с Complexity было очень много персональных ошибок

Тренер команды украинского клуб NaVi Андрей "B1ad3" Городенский прокомментировал вылет "рожденных побеждать" в четвертьфинале BLAST Premier Fall Final 2023.

- Вопрос о первой карте Anubis. Вы довольно уверенно начали, но почему не удалось, что пошло не так за CT на Anubis?

- Это такая карта. T-side сформирован так, там очень много преимущества для террористов. Поэтому вообще, это норма, когда команды за T набирают очень много раундов и потом очень тяжело играть за CT.

- Overpass, конечно что пик Complexity. Потом довольно близкая последняя карта, доволен ли ты общим результатом?

- Да, конечно. Были плюсы и минусы, но мы обязаны фокусироваться на плюсах. Потому что минусы мы можем изменить, работать над ними, а очень важно иметь этот момент, что мы прогрессируем на каких-то моментах, которые мы акцентировали. Overpass, например, мы очень мало играли и очень мало чего можем на нем показать, и поэтому это было так как есть. А на последней карте, думаю, просто очень много было ошибок.

- Персональных ошибок?

- Да, персональных ошибок. Потому что мне кажется, что ребята перенервничали и чувствовали напряжение, что сейчас уже очень близко. Мы пытались этого избежать перед игрой, говорить, что не надо оценивать этот турнир очень высоко. Мы пришли получить много опыта. Конечно надо не думать, что будет, если мы проиграем. Мы пытались так сделать и так оно было. Но когда ты очень близко к победе, психология все же берет свое и начались ошибки, очень много ошибок.

- Последний вопрос об Урсуле Климчак. Мы сегодня брали интервью у нее, вашего перформанс коуча.

- Ула, мы называем ее Ула.

- Она говорила, что вы довольно неплохо сейчас нашли между тобой и ею синергию. Как ты можешь описать сотрудничество с ней для NaVi?

- Сейчас очень мало, что можно сказать, потому что мы работали две недели. Но, конечно, мы нашли связь, мы знаем что делать, в каком направлении работать. Динамика очень хорошая, даже атмосфера очень хорошая в команде. Все работают, все стараются достичь результата и мне это нравится. Да, были минусы на этом турнире. Последняя игра - очень много ошибок, но и много положительных моментов.

Напомним, Natus Vincere в рамках 1/4 BLAST Premier Fall Final 2023 проиграли Comlexity.