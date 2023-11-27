Тренер Monte: Абсолютно все задачи этого года выполнены и все задачи на этот сезон также

Тренер украинской команды Monte Сергей "lmbt" Бежанов прокомментировал победу на ESL Challenger Jönköping.

"Такой маленький, но такой большой! Это психологически очень важный трофей. Первый выигранный международный LAN-турнир для этой команды!

Эта победа по сути закрывает весь этот год, потому что абсолютно все задачи этого года выполнены и все задачи на этот сезон также:

Выиграть хотя бы 1 LAN-турнир ☑️

Слот на EPL в CS2 ☑️

Стабильное место в ТОП-10 мира ☑️

Инвайты по рейтингу на все стартовые крупные турниры в CS2 я думаю нам также дадут ☑️

Стать комадной которая может обыграть любую другую ☑️

Спасибо всем за поддержку и большое спасибо всем ребятам которые дают нам такую возможность и смотрят все это из окопов. Слава Украине и слава ВСУ!", - написал в своем телеграме-канале Бежанов.