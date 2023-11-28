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Monte и NaVi остались на своих позициях в обновленном рейтинге HLTV

Counter-Strike

7-е и 8-е места

Monte и NaVi остались на своих позициях в обновленном рейтинге HLTV

ESL

Новина українською

Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Украинские команды Natus Vincere и Monte, как и раньше, попали в ТОП-10 списка. Коллектив Виктора "somedieyoung" Оруджева (Monte) и Алекси "Aleksib" Виролайнена сохранили свои места - 7-е и 8-е, соответственно.

Самый большой скачок в рейтинге сделала Team Vitality - сразу на 3 позиции. Это произошло, благодаря победе коллектива Матье "ZywOo" Эрбо на BLAST Premier Fall Final 2023.

Лидером списка так и остался FaZe Clan.

Рейтинг HLTV (в скобках указано предыдущее место команды):

  • 1. FaZe - 1000
  • 2 (5). Vitality - 661
  • 3 (2). МОУЗ - 639
  • 4 (3). ЭНЦЭ - 429
  • 5 (6). Комплексность - 423
  • 6 (4). G2 - 419
  • 7. Монте - 370
  • 8. NaVi - 314
  • 9 (11). Cloud9 - 278
  • 10. Virtus.pro - 210
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Источник:
HLTV
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