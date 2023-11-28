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Monte и NaVi остались на своих позициях в обновленном рейтинге HLTV
7-е и 8-е места
ESL
Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.
Украинские команды Natus Vincere и Monte, как и раньше, попали в ТОП-10 списка. Коллектив Виктора "somedieyoung" Оруджева (Monte) и Алекси "Aleksib" Виролайнена сохранили свои места - 7-е и 8-е, соответственно.
Самый большой скачок в рейтинге сделала Team Vitality - сразу на 3 позиции. Это произошло, благодаря
Лидером списка так и остался FaZe Clan.
Рейтинг HLTV (в скобках указано предыдущее место команды):
- 1. FaZe - 1000
- 2 (5). Vitality - 661
- 3 (2). МОУЗ - 639
- 4 (3). ЭНЦЭ - 429
- 5 (6). Комплексность - 423
- 6 (4). G2 - 419
- 7. Монте - 370
- 8. NaVi - 314
- 9 (11). Cloud9 - 278
- 10. Virtus.pro - 210
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