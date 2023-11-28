Monte и NaVi остались на своих позициях в обновленном рейтинге HLTV

Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Украинские команды Natus Vincere и Monte, как и раньше, попали в ТОП-10 списка. Коллектив Виктора "somedieyoung" Оруджева (Monte) и Алекси "Aleksib" Виролайнена сохранили свои места - 7-е и 8-е, соответственно.

Самый большой скачок в рейтинге сделала Team Vitality - сразу на 3 позиции. Это произошло, благодаря победе коллектива Матье "ZywOo" Эрбо на BLAST Premier Fall Final 2023.

Лидером списка так и остался FaZe Clan.

Рейтинг HLTV (в скобках указано предыдущее место команды):