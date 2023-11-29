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Новичок NaVi – в ТОП-6 лучших игроков BLAST Fall Final 2023
18-летний украинец показал хорошую статистику
Фото з відкритих джерел
Киберспортивный портал HLTV опубликовал список лучших игроков BLAST Fall Final 2023.
Лучшим игроком украинской команды Natus Vincere стал новичок - 18-летний Игорь "w0nderful" Жданов. На турнире украинец показал рейтинг 1,13. По этому показателю, Жданов занял 7-е место среди вообще всех игроков на турнире.
Примечательно, что статистику для снайпера NaVi испортило
MVP турнира стал француз Матье "ZywOo" Эрбо – с рейтином 1,35. Его Team Vitality стали
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