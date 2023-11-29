Новичок NaVi – в ТОП-6 лучших игроков BLAST Fall Final 2023

Киберспортивный портал HLTV опубликовал список лучших игроков BLAST Fall Final 2023.

Лучшим игроком украинской команды Natus Vincere стал новичок - 18-летний Игорь "w0nderful" Жданов. На турнире украинец показал рейтинг 1,13. По этому показателю, Жданов занял 7-е место среди вообще всех игроков на турнире.

Примечательно, что статистику для снайпера NaVi испортило поражение в плей-офф от Complexity. Так как за групповой этап Игорь набил рейтинг 1,35.