Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стал известен самый распространенный рейтинг среди игроков в CS2
Довольно интересная инфографика
counter-strike.net
Портал leetify исследовал статистику распределения количества рейтинга среди игроков в новой CS2. В частности, речь идет о рейтинге в режиме Premier.
Для выборки было взято почти 2 миллиона аккаунтов.
Таким образом, согласно исследованиям самым популярным количеством рейтинга является 4 тысячи. Аж 15,5% всех геймеров находятся на таком рейтинге. Второе место в ТОПе занял рейтинг 9 тысяч.
При этом наименее популярным является показатель 19 тысяч. Такой высокий показатель демонстрирует лишь 0,4% среди всех игроков в CS2.
Популярное сейчас
- Мать ребенка Неймара бросила футболиста. Игрок выпрашивал голые фото у Onlyfans-модели. ФОТО
- Лунин получил худшую оценку за матч с Наполи
- Приговор для МЮ, яркий выход Арсенала, личная беседа Анчелотти и Лунина. Главные новости за 29 ноября
- Украинская команда Monte добыла свой первый трофей на LAN-турнире
- Будто и без того критики мало. Мудрика заподозрили в романе с русской моделью. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная девушка-модель скандального одноклубника Миколенко в Эвертоне. ФОТО