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Стал известен самый распространенный рейтинг среди игроков в CS2

Counter-Strike

Довольно интересная инфографика

Стал известен самый распространенный рейтинг среди игроков в CS2

counter-strike.net

Новина українською

Портал leetify исследовал статистику распределения количества рейтинга среди игроков в новой CS2. В частности, речь идет о рейтинге в режиме Premier.

Для выборки было взято почти 2 миллиона аккаунтов.

Таким образом, согласно исследованиям самым популярным количеством рейтинга является 4 тысячи. Аж 15,5% всех геймеров находятся на таком рейтинге. Второе место в ТОПе занял рейтинг 9 тысяч.

При этом наименее популярным является показатель 19 тысяч. Такой высокий показатель демонстрирует лишь 0,4% среди всех игроков в CS2.

Стал известен самый распространенный рейтинг среди игроков в CS2 - изображение 1
reddit.com
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