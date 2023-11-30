Стал известен самый распространенный рейтинг среди игроков в CS2

Портал leetify исследовал статистику распределения количества рейтинга среди игроков в новой CS2. В частности, речь идет о рейтинге в режиме Premier.

Для выборки было взято почти 2 миллиона аккаунтов.

Таким образом, согласно исследованиям самым популярным количеством рейтинга является 4 тысячи. Аж 15,5% всех геймеров находятся на таком рейтинге. Второе место в ТОПе занял рейтинг 9 тысяч.

При этом наименее популярным является показатель 19 тысяч. Такой высокий показатель демонстрирует лишь 0,4% среди всех игроков в CS2.