NaVi узнали своих соперников по группе на BLAST Premier World Final 2023

В период с 13-го 17-е декабря пройдет турнир по CS2 - BLAST Premier World Final 2023. Соревнования состоятся в Абу-Даби. Команды будут соревноваться за призовой фонд в турнире 1 млн долларов.

Команда украинского клуба Natus Vincere сыграет в квартете A. В частности, первым соперником "рожденных побеждать" станут Team Vitality. Далее NaVi сыграют против СІоцԁ9 или с ENCE.

В свою очередь в группе B будут бороться FaZe, Heroic, MOUZ и G2.