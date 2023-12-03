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NaVi узнали своих соперников по группе на BLAST Premier World Final 2023

Counter-Strike

"Рожденные побеждать" сыграют в квартете A

NaVi узнали своих соперников по группе на BLAST Premier World Final 2023

BLAST

Новина українською

В период с 13-го 17-е декабря пройдет турнир по CS2 - BLAST Premier World Final 2023. Соревнования состоятся в Абу-Даби. Команды будут соревноваться за призовой фонд в турнире 1 млн долларов.

Команда украинского клуба Natus Vincere сыграет в квартете A. В частности, первым соперником "рожденных побеждать" станут Team Vitality. Далее NaVi сыграют против СІоцԁ9 или с ENCE.

В свою очередь в группе B будут бороться FaZe, Heroic, MOUZ и G2.

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Источник:
HLTV
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