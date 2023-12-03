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S1mple до Twistzz: Неважно, что произойдет в твоей жизни, ты один из лучших игроков в мире
Александр высоко оценил Рассела
PGL
Украинский киберспортсмен и легенда Natus Vincere Александр "s1mple" Костылев прокомментировал уход Рассела "Twistzz" Ван Далкена из коллектива FaZe.
"Неважно, что произойдет в твоей жизни, внутри и особенно вне игры, ты один из лучших игроков в мире, не рифлер, а игрок.
Я помню, когда ты мне не нравился, но ты доказал мне, что я не прав, до скорой встречи на сервере", - написал Костылев в своем твиттере.
Напомним, сам Александр объявил в октябре, что берет паузу в игровой карьере. Сейчас игрок находится в инактиве NaVi.
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