S1mple до Twistzz: Неважно, что произойдет в твоей жизни, ты один из лучших игроков в мире

Украинский киберспортсмен и легенда Natus Vincere Александр "s1mple" Костылев прокомментировал уход Рассела "Twistzz" Ван Далкена из коллектива FaZe.

"Неважно, что произойдет в твоей жизни, внутри и особенно вне игры, ты один из лучших игроков в мире, не рифлер, а игрок.

Я помню, когда ты мне не нравился, но ты доказал мне, что я не прав, до скорой встречи на сервере", - написал Костылев в своем твиттере.