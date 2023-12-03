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S1mple до Twistzz: Неважно, что произойдет в твоей жизни, ты один из лучших игроков в мире

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Александр высоко оценил Рассела

S1mple до Twistzz: Неважно, что произойдет в твоей жизни, ты один из лучших игроков в мире

PGL

Новина українською

Украинский киберспортсмен и легенда Natus Vincere Александр "s1mple" Костылев прокомментировал уход Рассела "Twistzz" Ван Далкена из коллектива FaZe.

"Неважно, что произойдет в твоей жизни, внутри и особенно вне игры, ты один из лучших игроков в мире, не рифлер, а игрок.

Я помню, когда ты мне не нравился, но ты доказал мне, что я не прав, до скорой встречи на сервере", - написал Костылев в своем твиттере.

Напомним, сам Александр объявил в октябре, что берет паузу в игровой карьере. Сейчас игрок находится в инактиве NaVi.

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Александр Костылев
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Источник:
Twitter @s1mpleO
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